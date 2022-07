சென்னை புதிய விமான நிலையம்.. மொத்தம் 4 ஏரியா பரிந்துரை.. 2 ஷார்ட்லிஸ்ட்.. நடந்தது என்ன?

English Summary

Why Chennai Airport authorities chose 2 sites out of 4 for new airport? Here are the reasons (சென்னையில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க 4 இடங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட நிலையில் பரந்தூர், பன்னூர் ஆகிய இரு இடங்களை தேர்வு செய்தது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது)