மேடையில் நடந்தது என்ன? மோடியிடம் ஸ்டாலின் நட்பாக இருந்தது ஏன்? ரியல் காரணமே வேறயாம்!

English Summary

Why CM Stalin was close with PM Modi in yesterday Chess Olympiad 2022 Chennai Event? நேற்று நடந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் துவக்க விழாவில் பிரதமர் மோடி - முதல்வர் ஸ்டாலின் இருவருமே நெருக்கமாக, நட்பாக இருந்தனர்.