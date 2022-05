டேமேஜ் கண்ட்ரோல்.. ஸ்டாலினுக்காக முதல் ஆளாக வந்த அழகிரி.. பாராட்டி தள்ளிய ப.சி.. அப்போ சுபம்தான்!

English Summary

Why Congress leaders are praising CM Stalin all of a sudden after Perarivalan releasetussle? காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் அடுத்தடுத்து முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை பாராட்டி பேசி வருகின்றனர்.