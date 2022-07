ஸ்பெஷல் பாராட்டு.. திமுக பற்றி கேட்டதும்.. டோனை மாற்றிய அண்ணாமலை! நோட் பண்ணீங்களா? காரணம் இருக்கு!

English Summary

Why did Annamalai change his tone on DMK government about Chess Olympiad 2022 Chennai Event?. எப்போதும் தமிழ்நாடு அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்யும் அண்ணாமலை இந்த முறை பாராட்டி பேசி இருக்கிறார்.