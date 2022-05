ப்பா.. இரவில் சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு விரைந்த மேயர் பிரியா! பின்னாடியே போன அதிகாரிகள்.. காரணமே வேற!

English Summary

Why did Chennai Mayor Priya suddenly ride on Cycle at night in Chennai? சென்னை மேயர் பிரியா நேற்று இரவு திடீரென சென்னையில் சைக்கிள் ஓட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.