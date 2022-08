என்ன பண்றீங்க? சட்டென வந்து இறங்கிய ஸ்டாலின்.. அருகிலேயே மேயர் பிரியா.. பார்த்ததும் அரண்ட அதிகாரிகள்

English Summary

Why did CM Stalin and Chennai Mayor Priya and inspects flood water drainge works? Why did CM Stalin and Chennai Mayor Priya and inspects flood water drainge works? சென்னையில் இன்று கொளத்தூர் தொகுதியில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வில் அவர் அதிகாரிகளிடம் கேள்விகளை எழுப்பினார்.