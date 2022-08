3 பேருக்கும் மஞ்சள்.. மோடி, முர்முவிற்கு ஸ்பெஷல் போக்கே தந்த ஸ்டாலின்.. இதன் அர்த்தம் தெரியுமா?

English Summary

Why did CM Stalin give a Yellow bouquet to PM Modin and President Murmu in Delhi? டெல்லி சென்று இருந்த முதல்வர் ஸ்டாலின், பிரதமர், குடியரசுத் தலைவர், துணை குடியரசுத் தலைவர் மூவருக்கும் மஞ்சள் நிற பூக்கள் அடங்கிய போக்கேதான் கொடுத்தார்