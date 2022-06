ஆஹா.. இவ்வளவு நடந்து இருக்கா? மோடியை ஸ்டாலின் ஐஎன்எஸ்சில் வரவேற்றது ஏன்? பரபரக்கும் உளவு ரிப்போர்ட்!

English Summary

Why did CM Stalin welcome PM Modi in INS Adyar? What is the real reason? தமிழ்நாட்டில் சுமார் 31,400 மதிப்பிலான திட்டங்களை துவக்கி வைப்பதற்காக சமீபத்தில் சென்னை வந்தார் பிரதமர் மோடி.