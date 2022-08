கைமீற கூடாது.. பிடிஆர் காரில் செருப்பு வீச்சு! நிதானமாக டீல் செய்த திமுக! காரணமே வேறயாம்

English Summary

Why did DMK handle PTR Palanivel Thiagarajan issue softly? What is the real reason?மதுரையில் நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் ஆளும் திமுக அரசு பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளாமல் நிதானமான கையாண்டது. சட்டத்தை கையில் எடுக்காமல் சட்டப்படி இந்த விவகாரத்தை ஆளும் திமுக அரசு கையாண்டது.