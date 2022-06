டங்க் ஸ்லிப் தானா? ஆஹா ஏழுமலைன்னு இபிஎஸ் சொன்னதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு இருக்கோ? அப்போ அண்ணாமலை?

English Summary

Why did Edappadi Palanisamy forget Annamalai name in his speech? பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் பெயரை சமீபத்தில் பேட்டி ஒன்றில் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தவறாக குறிப்பிட்டார்.