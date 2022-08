அசந்து போயிட்டோம்.. தமிழர்கள் சூப்பர்.. வியந்து போன வெளிநாட்டு செஸ் வீரர்கள்.. ஏன் தெரியுமா?

English Summary

Why did foreign players higly impress with Chennai Chess Olympiad 2022 arrangements?செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடருக்கு வந்து இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் பலரும் தமிழ்நாடு அரசையும், தமிழர்களையும் பாராட்டி உள்ளனர்.