திடீரென ஜெர்மனிக்கு பறந்த ராஜாத்தி அம்மாள்.. கூடவே சென்ற கனிமொழி.. நேற்று இரவு என்ன நடந்தது?

English Summary

Why did Rajathi Ammal and Kanimozhi go to Germany from Chennai? முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் மனைவி ராஜாத்தி அம்மாள் நேற்று இரவு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஜெர்மனிக்கு சென்றார்.