அதிமுக மேட்டர்.. பார்த்துக்கலாம்! கடைசி வரை மூச்சே விடாத ஸ்டாலின்! ஸ்மார்ட் மூவ்.. என்ன நடந்தது?

English Summary

Why did ruling DMK not indulge with AIADMK inner tussle at any cost? அதிமுக விவாகரத்தில் சில டாப் தலைகள் தூது விட்டும் கூட திமுக தரப்பு தலையிட மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.