திட்டமிடப்பட்டு செருப்பு வீச்சு! நேராக பிடிஆர் வீட்டுக்கே போன சரவணன்! 12 மணி நேரத்தில் நடந்தது என்ன?

English Summary

Why did Saravanan leave BJP party? What happened to PTR Palanivel Rajan from morning?பிற்பகல் 12 மணிக்கு நேற்று அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட நிலையில் இரவு 12 மணிக்கு பாஜக நிர்வாகி சரவணன் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.