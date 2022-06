குழப்பம்! ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு எடப்பாடி அனுப்பிய 2 பேர்! பேசுனது என்ன? சீக்ரெட்டை உடைத்த வைத்தியலிங்கம்

English Summary

Why did Thambidurai and Senguttuvan meet O Panneerselvam? Vaithiyalingam reveals the secret. அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வீட்டிற்கு தம்பிதுரை, செங்கோட்டையன் வந்தது ஏன் என்று அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்தியலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.