வீடியோவை பார்த்தீங்களா.. கனிமொழி படிச்சு படிச்சு சொன்னாங்களே? ஸ்டாலினும் விடலையே! ப்ச் இப்ப பாருங்க

Why did the DMK panchayath president's husband's birthday ceremony create a spark in the party? முதல்வர் ஸ்டாலின், திமுக எம்பி கனிமொழி ஆகியோரின் உத்தரவை மீறி காட்டாங்கொளத்தூரில் நடைபெற்ற சம்பவம் ஒன்று பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.