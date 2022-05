இடிக்குதே.. அன்று ஓபிஎஸ், இன்று மகன்..செம ராஜதந்திரம்.. ஸ்டாலினை ரவீந்திரநாத் தனியாக சந்தித்து ஏன்

English Summary

why did theni mp ravindhranath meet chief minister mk stalin, did he praise dmk government அதிமுக எம்பி ரவீந்திரநாத், முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார், முதல்வரையும் எம்பி புகழ்ந்து பேசினாராம்