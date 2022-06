ஆனாலும் குசும்பை பாருங்களேன்.. கையில் பூங்கொத்து.. எடப்பாடியை பார்த்தீங்களா? தீயாய் பரவும் போட்டோ

English Summary

Why did this picture of O Panneerselvam with Edappadi Palanisamy gets attention of AIADMK members?அதிமுக பொதுக்குழு நடக்குமா.. நடக்காதா என்ற குழப்பம் நிலவி வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் சார்பாக இந்த கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன.