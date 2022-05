தர்மசங்கடம்.. அப்போ அமைச்சர் பதவி.. திடீரென உதயநிதி ஏன் அப்படி சொல்லணும்? ஓ இதுதான் காரணமா?

English Summary

Why did Udhayanidhi Stalin ask cadres, not to pass the resolution on Tamil Nadu cabinet change? எனக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி, தலைமைக்கு யாரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று இரவு திடீரென அறிக்கை வெளியிட்டார்.