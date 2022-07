மோடி போட்டோ ஏன் இல்லை? கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி.. தமிழ்நாடு அரசு சொன்ன காரணம்.. முழு பின்னணி!

English Summary

Why do Chess Olympiad 2022 ads not have Modi pics? MHC asks, TN reply செஸ் ஒலிம்பியாட் விளம்பரங்களில் பிரதமர் மோடி படம் இடம்பெறாதது ஏன் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பி உள்ளது