2 பேருமே பொதுச்செயலாளர் ஆக முடியாது.. சசிகலா - ஓபிஎஸ்சுக்கு ஒருசேர செக்.. எடப்பாடி ஸ்மார்ட் கேம்!

English Summary

Why do Sasikala and O Panneerselvam both cannot be the general secretary of AIADMK? அதிமுக பொதுக்குழுவில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் காரணமாக இனி சசிகலா - ஓ பன்னீர்செல்வம் இருவரும் அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் ஆக முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.