கையை தூக்கியபடி.. வேகமாக ஓடி வந்த பாட்டி.. பார்த்ததும் அதிர்ச்சி ஆன அன்புமணி.. பதறிய உதவியாளர்!

English Summary

Why does an old lady come so fast towards PMK Anbumani Ramadoss in Parandur meeting? பாமக தலைவர் அன்புமணி சார்பாக இன்று நடத்தப்பட்ட கருத்துகேட்பு கூட்டம் ஒன்றில் பாட்டி ஒருவர் நடந்து கொண்ட விதம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.