அஸ்வின் இப்படி பண்ணது சரியா? முகத்தை தொங்கபோட்டு.. கோபமாக சீறிய இளம் வீரர்! பரபர சம்பவம்! என்னாச்சு

English Summary

Why does Ashwin Tussle with Riyan Parag in last ball create discussion in IPL 2022? நேற்று ராஜஸ்தான் குஜராத் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் அஸ்வின் - ரியான் பராக் நடந்து கொண்ட விதம் விமர்சனங்களை சந்தித்துள்ளது.