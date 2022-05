அறைகூவல் விடுத்த அண்ணாமலை.. தொட்டதெல்லாம் துலங்குது.. தலையே வாராரே! ஏக குஷியில் தமிழ்நாடு பாஜக?

English Summary

Why does BJP happy with recent developments in Tamil Nadu? தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகிகள் பலர் தற்போது ஏக குஷியில் இருக்கிறார்களாம். தமிழ்நாட்டு அரசியலில் சமீப நாட்களாக நடக்கும் விஷயங்கள் பாஜகவினர் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதாம்