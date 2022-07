முஷ்டி முறுக்கிய குதிரை! இதான் ஸ்லம் போர்ட்.. திரும்பி பார்க்க வைத்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டோ! ஏன்?

English Summary

Why does Chess Olympiad 2022 Thambi mascot in Urban Habitat Development building get attention? சென்னை குடிசை மாற்று வாரியத்தில் வரையப்பட்டுள்ள குதிரை புகைப்படம் இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது.