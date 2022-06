நம்பிக்கையில்லங்க.. ஃபைல்களை 12 பேரிடம் தந்து சரி பார்த்த எடப்பாடி.. வந்ததே கோபம்! கசிந்த சீக்ரெட்

English Summary

Why does Edappadi Palanisamy consult with more than 12 lawyers amid the AIADMK tussle? ஒரு திரில்லர் படத்திற்கு உண்டான அனைத்து ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்களுடன் சென்று கொண்டு இருக்கிறது அதிமுக மோதல். எப்போது யார் எந்த அணிக்கு செல்வார்.