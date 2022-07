காலி பண்ண சொல்லுவாங்க! எடப்பாடிக்கு பறந்த எச்சரிக்கை! உடனே இடத்தை மாற்றி அதிரடி.. அப்போ செவ்வந்தி?

English Summary

Why does Edappadi Palanisamy move the AIADMK meeting out of his Greenways house? அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் இன்று நடக்க உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தீவிரமாக செய்து வருகிறது.