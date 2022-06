ஆஹா! கோவைக்கு மூட்டை கட்டும் அதிமுக? ஓபிஎஸ் பொதுக்குழுவிற்கே போக முடியாது? குதித்த பிஸ்னஸ் புள்ளி?

English Summary

Why does Edappadi Palanisamy plan to move the AIADMK General council meeting to Coimbatore?அதிமுகவில் பொதுக்குழு ஏற்பாடுகளை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் மிக தீவிரமாக செய்து வருகிறார்கள்.