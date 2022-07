ஜானகியம்மா.. அப்படியே ஜெ ஸ்டைலில் வாலை சுழற்றிய எடப்பாடி! திடீரென திமுக அட்டாக் ஏன்? சைக்காலஜி

English Summary

Why does Edappadi Palanisamy talk against DMK suddenly amid tussle in AIADMK? அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை மோதல் உச்சத்தில் உள்ளது. பொதுச்செயலாளர் பதவியைப் எப்படியாவது கைப்பற்றிவிடலாம் என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாக இருக்கிறார்.