ஹே அடங்க மாட்டீங்களா? இங்க வர சொல்லு.. கையை மடித்து மேடையிலேயே சண்டைக்கு போன சீமான்.. பரபரப்பு

English Summary

Why does Naam Tamilar Seeman get angry in the meeting stage?செய்யாறு பிரம்மதேசம் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மேடையிலேயே கோபமாக சண்டை போட சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.