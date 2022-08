இதான் காம்ரேட்! ரூ.10 லட்சத்தை அரசுக்கே கொடுத்தது ஏன்? தழுதழுத்த குரலில்.. உடைந்து பேசிய நல்லகண்ணு

English Summary

Why does Nallakannu donate Thagaisal Thamizhar Award money? What does he say? கைசால் தமிழர் விருது பெற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசு தொகையை முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் திரும்பி வழங்கினார்.