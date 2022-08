கே.பி.எம்.. பெயரை சொல்லிவிட்டு.. தலையில் அடித்துக்கொண்ட ஓபிஎஸ்! உற்று பார்த்த தலைகள்! அட்டாக்

English Summary

Why does O Panneerselvam get furious about June 23 general council meeting? What happened?அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஜூன் 23ம் தேதி நடந்தது என்ன என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் நேற்று தனது ஆதரவாளர்கள் முன்னிலையில் பேசினார்.