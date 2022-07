அச்சம்.. பரிதவிப்பு.. ஓபிஎஸ் வீட்டிற்கு ஓடிய தலைகள்.. 24 மணி நேரத்தில் எவ்வளவு மாறிடுச்சு பாருங்க!

English Summary

Why does O Panneerselvam look almost empty after the general council meeting of AIADMK? ஓடிடியில் ரிலீசான படத்திற்கு திடீரென தியேட்டரில் கூட்டம் குறைவது போல.. ஓபிஎஸ் வீட்டு வாசலிலும் கூட்டம் சட்டென குறைந்துள்ளது.