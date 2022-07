வீடியோ இருக்கு! காட்டட்டுமா? எதுவும் செல்லாது! உயர் நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் வைத்த செக்! பரபரப்பு வாதம்

English Summary

Why does O Panneerselvam said in AIADMK case in Madras High Court today? அவைத்தலைவராக தமிழ் மகன் உசேன் நியமனம் செய்யப்பட்டது தவறு, இதற்கான ஆதாரங்கள் தன்னிடம் உள்ளதாக ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.