கொங்கு.. விட்டுக்கொடுக்காத டெல்லி.. குறி வைத்த ஸ்டாலின்.. ப்பா.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு அடிக்கும் யோகம்!

English Summary

Why does O Panneerselvam strongly believe that he will get support from Delhi?அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக பல்வேறு சட்ட போராட்டங்கள் நடந்து வரும் நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு மட்டும் நம்பிக்கையின் உச்சத்தில் இருக்கிறதாம்.