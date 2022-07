ஆக்சன்.. ஸ்டாலின் கிட்ட கேளுங்க.. கோடநாடு கேஸில் மூக்கை நுழைத்த சசிகலா! எடப்பாடிக்கு எகிறிய பிரஷர்

English Summary

Why does Sasikala want justice in Kodanadu case amid Edappadi rise in AIADMK? கோடநாடு வழக்கில் விசாரணை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் சசிகலா தற்போது இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.