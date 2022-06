அட ராமர் இப்படி ஒரு போஸ்டிங்ல இருக்காரா? எம்பி சு.வெங்கடேசன் போட்ட அந்த போட்டோ.. ஒரே குழப்பம்!

English Summary

Why does this Su Venkatesan MP picture with Ramar make so much discussion? விஜய் டிவி புகழ் ராமருடன் சிபிஎம் எம்பி சு வெங்கடேசன் வெளியிட்டு இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது.