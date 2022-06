பருப்பு வேகாது.. பீகாரில் நடந்தது தெரியும்ல? பாஜகவிடம் கொதித்த ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்! பார்த்தீங்களா

English Summary

Why is AIADMK and BJP fighting each other all of a sudden? தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவை ஓவர் டேக் செய்து பாஜக இரண்டாவது பெரிய கட்சியாக வளருவதை அதிமுக டாப் தலைகள் யாரும் விரும்பவில்லை என்று அதிமுக நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கிறார்கள்.