50 வருடம் ஆச்சாம்! வழக்கத்துக்கு மாறா.. ஜீப்பை எடுத்த தலைவர்.. பேச்சை கேட்டதும் நெகிழ்ந்த முதல்வர்

English Summary

Why is CM M K Stalin riding jeep in Wellington with lieutenant general is important? முதல்வர் ஸ்டாலின் நீலகிரியில் ஜீப் பயணம் செய்த சம்பவம் வைரலாகி வருகிறது. ராணுவ அதிகாரியுடன் அவர் நீண்ட நேரம் இந்த பயணத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.