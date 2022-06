அந்த கேங்கை கழற்றிவிட்ட எடப்பாடி? 2 பேரை ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு அனுப்பி! புதுசா இருக்கே! கசிந்த சீக்ரெட்

English Summary

Why is Edappadi Palanisamy sending New Gang to O Panneerselvam house? அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து மௌனம் சாதித்து வருகிறா