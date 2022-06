அமெரிக்க தூதரக விருந்து! விவிஐபிக்கள் போன டின்னர்! பிடிஆரும் இருந்தாராமே? விசாரிக்கும் உளவுத்துறை?

English Summary

Intelligence is keenly looking at the week the US consulate dinner in Chennai. சென்னையில் மூத்த அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்ட விருந்து ஒன்றை குறித்து மத்திய உளவுத்துறை விசாரித்து தகவல் சேகரித்து வருவதாக உளவுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்து உள்ளன.