பிளேட் என்றாலே.. பக்கிரிதானா? நீங்க இப்படி எழுதலாமா கமல் சார்? சர்ச்சையாகும் பத்தல பத்தல பாடல்!

English Summary

Why is Kamal using the word BLADE Pakkiri fundamentally wrong in every way in Vikram's song? நடிகர் கமல்ஹாசன் எழுதி விக்ரம் படத்தில் வெளியாகி இருக்கும் "பத்தல பத்தல" பாடல் வரிகள் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளன.