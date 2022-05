புழுங்கிய அமைச்சர்கள்! என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க.. படீரென கேட்ட ஸ்டாலின்.. குலுங்கிய கோட்டை!

English Summary

Why is TN CM Stalin planning to transfer IAS, and IPS officers? What are the ministers stand? தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான ஐ.ஏ.எஸ். , ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் பலரை முதல்வர் ஸ்டாலின் மாற்ற இருக்கிறாராம்.