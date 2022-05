என்ன ப்ரோட்டோகாலா? சென்னை வரும் மோடிக்கு.. ஹைதராபாத்தில் கேசிஆர் ஏற்படுத்தும் தர்மசங்கடம்.. ஒரே போடு

English Summary

Why KCR won't be inviting PM Modi amid his trip to Hyderabad and Chennai today? இன்று சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி அதற்கு முன்பாக ஹைதராபாத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக செல்கிறார்.