எப்படி முடிவு எடுத்தீங்க? தேர்தல் ஆணையத்தின் பளீர் மூவ்.. ஓபிஎஸ் ஹாப்பி! குழம்பிப் போன எடப்பாடி!

English Summary

Why OPS is happy and EPS is not with the Election commission decision?தேர்தல் ஆணையம் இன்று நடத்தும் கூட்டத்திற்கு அதிமுகவின் இரு கோஷ்டிகளுக்கும் அழைப்பு சென்று இருப்பது பல்வேறு விவாதங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.