கரையும் பணம்.. கூகுள் பே, போன்பே போன்ற யுபிஐ ஆப்களை பயன்படுத்துறீங்களா? அதிர்ச்சி ஆய்வு.. இதை படிங்க

English Summary

Why Phonepe, Google pay like UPI apps users spending more money than others? What research says? யுபிஐ பேமெண்ட் மூலம் பணம் செலுத்தும் நபர்கள் குறித்த சுவாரசிய ஆய்வு அறிக்கை ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.