இதான் சூட்சமம்! இந்தியா முழுக்க பணவீக்கம் உயர்ந்த போது.. தமிழ்நாடு தப்பியது எப்படி? பிடிஆர் விளக்கம்

Why Tamil Nadu inflation is lesser than national inflation rate? Explains PTR Palanivel Thiagarajan. இந்தியாவில் சில்லறை வர்த்தக பணவீக்கம் அதிகரித்துக்கொண்டே வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பணவீக்கம் குறைவாக இருப்பது எப்படி என்று தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேட்டி ஒன்றில் விளக்கி உள்ளார்.