2000 மீ உயரம்.. இமயமே வியக்கும் தமிழ்நாடு.. இத்தனை சிறப்புகளா! வியக்க வைக்கும் சுவாரசிய தகவல்கள்!

English Summary

Why Tamil Nadu is rich in environment and resource diversity comparing to other states? இமயமலையே வியக்கும் அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட சிறம்பம்சங்கள் இருக்கின்றன. எண்ணிலடங்கா இயற்கை வளங்களும், நினைத்து பார்க்க முடியாத அதிசயங்களும், தமிழ்நாட்டிற்கே உரித்தான பிரத்யோக சிறப்பம்சங்கள் பலவும் நம் மாநிலத்தில் உள்ளன.