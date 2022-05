எல்லா சாலையும் ஊட்டியை நோக்கியே! சட்டுனு போன ராசா.. பின்னாடியே போகும் முதல்வர்! அப்போ கன்பார்ம்டா?

English Summary

Why Venkaiah Naidu and CM Stalin are camping in Ooty? Something is brewing in tea town? முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று ஊட்டிக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். அங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள உள்ள நிலையில்.. இந்த பயணம் திட்டமிடப்பட்டு இருக்கும் நேரம்தான் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது.