ஆஹா! 2 பேருக்கும் கல்தா தரும் மோடி? எடப்பாடி, ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ரெட் சிக்னல்.. 7.30க்கு என்ன நடக்கும்?

English Summary

Why won't PM Modi visit AIADMK leaders today during his Chennai visit to Chess Olympiad 2022? சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி இன்று மாலை 7.30 மணிக்கு பின் யாரை எல்லாம் சந்திக்க போகிறார், யாருடன் ஆலோசனை செய்ய போகிறார் என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.